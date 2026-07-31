Міноборони Польщі: український пілот відстежував російську ракету до самого кордону

Український пілот до останнього відстежував російську ракету Х-101, яка 30 липня вторглась у повітряний простір Польщі і впала на її території, але був змушений розвернутись за 20 секунд до кордону.

Про це в ефірі TVN 24 розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, росіяни зазвичай атакують десятьма-двадцятьма ракетами, а в цьому випадку "загалом йшлося про близько 70 ракет, з яких о 3:00 ночі 20 ракет летіли в напрямку Польщі".

"Варто також додати, що ці ракети в переважній більшості були збиті Україною над територією України, яка, очевидно, взяла на себе весь тягар удару", – зазначив заступник міністра оборони Польщі.

Томчик повідомив, що український пілот стежив також за ракетою, яка зрештою впала на територію Польщі. "Йому не вдалося її збити, за 20 секунд до кордону він розвернувся", – сказав Томчик.

Як пояснив заступник міністра, український літак не міг увійти в польський повітряний простір. Крім того, існувала загроза, що його може збити польський F-16.

У відповідь на запитання, чи була ця ракета запущена росіянами навмисно, Томчик відповів, що кожен із варіантів є можливим. "Ми не знаємо, а якщо й дізнаємося, то це буде переважно розвідувальна інформація. Найближчі тижні, ймовірно, дадуть нам більше відповідей", – сказав він.

Як повідомлялося, у Польщі на п'ятницю заплановані подальші процесуальні дії та експертиза уламків ракети, що впала 30 липня у Люблінському воєводстві, український експерт візьме участь у розслідуванні.

Польський прем’єр Дональд Туск, коментуючи падіння ракети РФ у Люблінському воєводстві, зазначив, що немає підстав вважати, що саме Польща була її ціллю.

Президент Польщі Кароль Навроцький очікує від уряду детального звіту щодо інциденту з російською ракетою і не скликатиме засідання Ради національної безпеки.