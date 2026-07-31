Міністр оборони Польщі заявив, що опозиція вважає ворогом Україну, а не Росію

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 31 липня під час виступу у Сеймі щодо інциденту з російською ракетою звинуватив опозицію у тому, що вона тепер вважає ворогом Україну, а не Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Interia.

Косіняк-Камиш заявив, що не варто забувати, хто є справжнім винуватцем нападу на безпеку Польщі та НАТО, і накинувся на опозиційних депутатів.

"Ви взагалі не вважаєте Російську Федерацію ворогом… Віднедавна ворогом номер один стала Україна", – сказав він із трибуни.

Глава Міністерства оборони нагадав у цьому контексті про суперечливі слова кандидата партії "ПіС" у прем’єр-міністри Пшемислава Чарнека щодо призупинення допомоги Києву.

"Навіть Качинський (Ярослав, лідер "ПіС". – Ред.) це помітив, тож нехай пан Чарнек не має до мене претензій. Це пан голова партії заспокоїв вас, бо, мабуть, він залишився єдиним, хто розбирається в цій ситуації у всьому вашому таборі", – сказав Косіняк-Камиш.

Потім він торкнувся теми передачі Польщею Україні ракет для систем Patriot. "На прохання Сполучених Штатів ми їх передали. Ви вже навіть проти Сполучених Штатів?" – запитав він.

"Вони (українці) можуть збивати ракети, що летять у бік Польщі, на території України. Я волію, щоб вони збивали їх над територією України", – додав він, викликавши хвилю оплесків на лавах, зайнятих представниками уряду.

Міністр додав, що попри "виття і дезінформацію" опозиції уряд продовжить надавати допомогу Україні.

"Що більше ракет збито над територією України, то менша загроза для Польщі", – заявив він.

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом Польща розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Також Туск вважає, що наступні 100 днів можуть вирішити долю війни в Україні.