У ЄС з'явилася нова група для нагляду за компаніями зі штучного інтелекту

Європейський Союз створив нову робочу групу, яка здійснюватиме нагляд за діяльністю компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ініціативу запустили напередодні набуття чинності Законом ЄС про штучний інтелект, який почне застосовуватися з 2 серпня.

Нова група працюватиме у складі Управління ЄС з питань штучного інтелекту в Брюсселі та контролюватиме дотримання нових правил компаніями з усього світу.

До її складу увійдуть 38 фахівців, які стежитимуть за діяльністю як стартапів, так і великих технологічних компаній, зокрема OpenAI та китайської DeepSeek.

Зазначається, що Єврокомісія планує відстежувати використання моделей ШІ для виявлення порушень, пов’язаних із поширенням дипфейків, матеріалів сексуального характеру, кіберзагрозами та іншими системними ризиками.

Компанії будуть зобов’язані чітко позначати контент, створений за допомогою штучного інтелекту, зокрема чат-боти, зображення та інші матеріали, використовуючи відповідні мітки або цифрові водяні знаки.

"З початком застосування цих норм ми робимо важливий крок на шляху до штучного інтелекту, який люди та підприємства можуть зрозуміти й якому можуть довіряти", – заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету Генна Вірккунен.

Для контролю за дотриманням вимог Брюссель також запустив платформу для анонімних повідомлень про порушення з боку працівників технологічних компаній, а також окремий інструмент, через який користувачі можуть конфіденційно інформувати владу про можливі порушення законодавства.

У разі недотримання вимог Закону про штучний інтелект Єврокомісія зможе накладати на компанії значні штрафи або навіть обмежувати їхній доступ до ринку ЄС.

У квітні писали, що основні інституції ЄС заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.

Окрім цього, Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.