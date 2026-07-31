У Польщі затримали українця, якого Німеччина розшукує за можливу крадіжку електровелосипедів

На прикордонному переході "Будомеж" польські прикордонники затримали 35-річного українця, якого розшукували німецькі органи влади на підставі європейського ордера на арешт.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, чоловіка звинувачують у крадіжці 171 електровелосипеда загальною вартістю понад пів мільйона злотих.

Затримання відбулося 28 липня, коли чоловік з’явився на перевірку перед в’їздом до Польщі. Під час рутинної перевірки документів прикордонники виявили, що чоловік розшукується за європейським ордером на арешт, виданим німецькою владою.

Як встановили слідчі, у 2024 році затриманий начебто використовував підроблені транспортні документи та видавав себе за співробітника транспортної компанії. Завдяки цьому йому, як зазначається, вдалося завантажити аж 171 електричний велосипед на напівпричіп. Товар так і не дійшов до місця призначення.

Вартість викрадених велосипедів оцінюється у понад 126 тисяч євро. Згідно з німецьким законодавством, за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі затриманого громадянина України було поміщено під варту.

У лютому польські правоохоронці затримали в аеропорту Жешува громадянина України, якого розшукували за незаконне привласнення цінного майна.

Також нещодавно у Польщі затримали дев'ятьох українських громадян і двох білорусів, які, за даними спецслужб, вербували українців для проплаченої участі у мітингах і діяли за вказівками з РФ.