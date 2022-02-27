ЄС вводить санкції, які "вражатимуть  найважливіші сектори Білорусі

ЄС схвалив новий пакет санкції проти Білорусі, який вражатиме "найважливіші сектори".

Як повідомляє "Європейська правда", про ц е на своїй сторінці у twitter написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми націлимося на іншого агресора в цій війні, на режим Лукашенка, новим пакетом санкцій, які вражають їхні найважливіші сектори. Усі ці заходи доповнюють потужний пакет, представлений вчора, погоджено нашими міжнародними партнерами",- пише вона.

Third, we will target the other aggressor in this war, Lukashenko’s regime, with a new package of sanctions, hitting their most important sectors.



All these measures come on top of the strong package presented yesterday,

agreed by our international partners. pic.twitter.com/ikN99V14zU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Мова йде про прийнятий ЄС напередодні пакет персональних санкцій. Серед осіб, які Євросоюз вважає винними за агресію в Україну, є чимало білорусів.

Тепер персональні санкції будуть доповнені секторальними. Урсула фон дер Ляєн не уточнює, які сектори попадуть під це обмеження.

Останній потужний пакет секторальних санкцій було прийнято у червні минулого року – він передбачав заборону на експорт калійних добрив, нафтопродуктів та тютюнових виробів з Білорусі.