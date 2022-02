ЄС вводить санкції, які "вражатимуть  найважливіші сектори Білорусі

ЄС схвалив новий пакет санкції проти Білорусі, який вражатиме "найважливіші сектори".

Як повідомляє "Європейська правда", про ц е на своїй сторінці у twitter написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми націлимося на іншого агресора в цій війні, на режим Лукашенка, новим пакетом санкцій, які вражають їхні найважливіші сектори. Усі ці заходи доповнюють потужний пакет, представлений вчора, погоджено нашими міжнародними партнерами",- пише вона.

