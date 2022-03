ЕС вводит санкции, которые будут "поражать важнейшие секторы Беларуси

ЕС одобрил новый пакет санкции против Беларуси, который поражает "важнейшие сектора".

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы нацелимся на другого агрессора в этой войне, на режим Лукашенко, новым пакетом санкций, поражающих их важнейшие сектора. Все эти меры дополняют мощный пакет, представленный вчера, согласован нашими международными партнерами", - пишет она.

