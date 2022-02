У ЄС обговорять синхронізацію української енергосистеми з європейською та санкції для РФ

Міністри енергетики ЄС у понеділок 28 лютого на позачерговій зустрічі обговорять синхронізацію української енергосистеми з європейською та санкції проти РФ.

Про це у своєму Twitter повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"На порядку денному - енрегобезпека України та ЄС, синхронізація України з нашою мережею та санкції", - заявила вона.

Сімсон зазначила, що мала розмову з міністром енергетики України про результати тестування системи в ізольованому режимі на тлі агресії РФ.

"Сподіваюся, що технічна підготовка для синхронізації з європейською мережею зможе продовжуватися, попри напад РФ. Я проситиму ENTSO-E та країн-членів підтримати термінову синхронізацію якнайшвидше", - додала єврокомісарка.

Hopefully the technical work towards #synchronization with Continental Europe can continue unaffected by the Russian attack.



I will ask from @ENTSO_E & the Member States tomorrow for their support for the emergency synchronization as quickly as possible.