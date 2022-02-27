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У ЄС обговорять синхронізацію української енергосистеми з європейською та санкції для РФ

Неділя, 27 лютого 2022, 21:03

Міністри енергетики ЄС у понеділок 28 лютого на позачерговій зустрічі обговорять синхронізацію української енергосистеми з європейською та санкції проти РФ.

Про це у своєму Twitter повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"На порядку денному - енрегобезпека України та ЄС, синхронізація України з нашою мережею та санкції", - заявила вона. 

Сімсон зазначила, що мала розмову з міністром енергетики України про результати тестування системи в ізольованому режимі на тлі агресії РФ. 

"Сподіваюся, що технічна підготовка для синхронізації з європейською мережею зможе продовжуватися, попри напад РФ. Я проситиму ENTSO-E та країн-членів підтримати термінову синхронізацію якнайшвидше", - додала єврокомісарка. 

Нагадаємо, за лічені години до вторгнення РФ і початку повномасштабної війни Україна тестово відключила свою енергосистему від систем РФ та Білорусі та більше не підключатиметься до них.

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Енергетика Асоціація з ЄС

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