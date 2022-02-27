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В ЕС обсудят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской и санкции для РФ

Воскресенье, 27 февраля 2022, 21:03

Министры энергетики ЕС в понедельник 28 февраля на внеочередной встрече обсудят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской и санкции против РФ.

Об этом в своем Twitter сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"На повестке дня - энергобезопасность Украины и ЕС, синхронизация Украины с нашей сетью и санкции", - заявила она.

Симсон отметила, что разговаривала с министром энергетики Украины о результатах тестирования системы в изолированном режиме на фоне агрессии РФ.

"Надеюсь, что техническая подготовка для синхронизации с европейской сетью сможет продолжаться, несмотря на нападение РФ. Я буду просить ENTSO-E и стран-членов поддержать срочную синхронизацию как можно скорее", - добавила еврокомиссар.

Напомним, за считанные часы до вторжения РФ и начала полномасштабной войны, Украина тестово отключила свою энергосистему от систем РФ и Беларуси и больше не будет подключаться к ним.

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Энергетика Ассоциация с ЕС

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