В ЕС обсудят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской и санкции для РФ

Министры энергетики ЕС в понедельник 28 февраля на внеочередной встрече обсудят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской и санкции против РФ.

Об этом в своем Twitter сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"На повестке дня - энергобезопасность Украины и ЕС, синхронизация Украины с нашей сетью и санкции", - заявила она.

Симсон отметила, что разговаривала с министром энергетики Украины о результатах тестирования системы в изолированном режиме на фоне агрессии РФ.

"Надеюсь, что техническая подготовка для синхронизации с европейской сетью сможет продолжаться, несмотря на нападение РФ. Я буду просить ENTSO-E и стран-членов поддержать срочную синхронизацию как можно скорее", - добавила еврокомиссар.

Hopefully the technical work towards #synchronization with Continental Europe can continue unaffected by the Russian attack.



I will ask from @ENTSO_E & the Member States tomorrow for their support for the emergency synchronization as quickly as possible.