Два російські мільярдери виступили проти війни з Україною

Припинити війну закликали Міхаіл Фрідман та Олег Дерипаска.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Першим проти війни виступив співвласник "Альфа-банку" Міхаіл Фрідман. "Я переконаний, що війна ніколи не може бути рішенням. Ця криза буде коштувати життя і завдасть шкоди двом націям, які були братами сотні років. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів і розцінюю цей конфлікт як трагедію для них обох… можу тільки приєднатися до тих, чиє гаряче бажання – покласти край кровопролиттю", — цитує газета Financial Times лист Фрідмана до співробітників інвестиційної компанії LetterOne.

Як зазначається, вказаний лист Фрідман розіслав 25 лютого - наступного дня після початку війни Росії проти України.

"Це мій приватний лист до співробітників компанії LetterOne. На жаль, вона стала публічною, чого я не припускав", — згодом прокоментував ситуацію мільярдер.

Натомість власник холдингу "Базовий Елемент" Олег Дерипаска виступив публічно - у своєму телеграм-каналі.

"Мир дуже важливий! Переговори треба розпочати якнайшвидше!" - закликав олігарх, якого вважають близьким до Владіміра Путіна. Проти нього введені персональні санкції США, як до особи з близького кола російського президента.

