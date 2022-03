Два российских миллиардера выступили против войны с Украиной

Прекратить войну призвали Михаил Фридман и Олег Дерипаска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первым против войны выступил совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман. "Я убежден, что война никогда не может быть решением. Этот кризис будет стоить жизни и нанесет ущерб двум нациям, которые были братьями сотни лет. Я глубоко привязан к украинскому и русскому народам и расцениваю этот конфликт как трагедию для них обоих… могу только присоединиться к тем, чье горячее желание – положить конец кровопролитию", — цитирует газета Financial Times письмо Фридмана сотрудникам инвестиционной компании LetterOne.

Как отмечается, указанное письмо Фридман разослал 25 февраля – на следующий день после начала войны России против Украины.

"Это мое личное письмо к сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, она стала публичной, чего я не предполагал", — впоследствии прокомментировал ситуацию миллиардер.

В то же время владелец холдинга "Базовый Элемент" Олег Дерипаска выступил публично - в своем телеграмм-канале.

"Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно быстрее!" - призвал олигарх, которого считают близким Владимиру Путину. Против него введены персональные санкции США как к лицу из близкого круга российского президента.

