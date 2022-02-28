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Греція зупинила програму видачі "золотих віз" для росіян 

Понеділок, 28 лютого 2022, 13:53

Греція призупинила видачу та продовження терміну дії посвідок проживання для російських інвесторів - так звану програму "золота віза".

Про це повідомило міністерство міграції країни, пише "Європейська правда".

Призупинення поширюється як на заявки, які очікують розгляду, так і на нові заявки. 

Заяви на отримання посвідки на проживання за категорією "керівники бізнесу" для громадян Росії також не розглядатимуться до особливого розпорядження.

Зазначається, що Греція чекає відповідних рішень Європейського Союзу.

У понеділок стало відомо, що антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакета санкції проти Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

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Війна з РФ санкції Греція

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