Греція зупинила програму видачі "золотих віз" для росіян
Понеділок, 28 лютого 2022, 13:53
Греція призупинила видачу та продовження терміну дії посвідок проживання для російських інвесторів - так звану програму "золота віза".
Про це повідомило міністерство міграції країни, пише "Європейська правда".
Призупинення поширюється як на заявки, які очікують розгляду, так і на нові заявки.
Заяви на отримання посвідки на проживання за категорією "керівники бізнесу" для громадян Росії також не розглядатимуться до особливого розпорядження.
Зазначається, що Греція чекає відповідних рішень Європейського Союзу.
У понеділок стало відомо, що антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакета санкції проти Росії.
"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.
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