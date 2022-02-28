Греция остановила программу выдачи "золотых виз" для россиян

Греция приостановила выдачу и продление срока действия вида на жительство для российских инвесторов - так называемую программу "золотая виза".

Об этом сообщило министерство миграции страны, пишет "Европейская правда".

Приостановление распространяется как на заявки, ожидающие рассмотрения, так и на новые заявки.

Заявления на получение вида на жительство по категории "руководители бизнеса" для граждан России также не будут рассматриваться в особое распоряжение.

Греция ждет соответствующих решений Европейского союза.

В понедельник стало известно, что антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкций против России.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.