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Люксембург надішле Україні протитанкову зброю

Понеділок, 28 лютого 2022, 14:04

Люксембург відправляє в Україну протитанкову зброю, транспортні засоби та інші припаси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Luxembourg Times.

"Зіткнувшись із невідкладністю та погіршенням ситуації, уряд без вагань виявляв солідарність і надав ці засоби для підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником", – заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.

Люксембург також відправив у понеділок двох додаткових солдатів до Литви, які мають приєднатися до чотирьох інших, які вже знаходяться в країні, у складі сил НАТО, спрямованих на захист країн-членів Балтії, які межують з Росією.

Нагадаємо, в Європейському союзі узгодили надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.

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Люксембург Війна з РФ

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