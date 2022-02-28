Люксембург надішле Україні протитанкову зброю
Люксембург відправляє в Україну протитанкову зброю, транспортні засоби та інші припаси.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Luxembourg Times.
"Зіткнувшись із невідкладністю та погіршенням ситуації, уряд без вагань виявляв солідарність і надав ці засоби для підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником", – заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.
Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.
Люксембург також відправив у понеділок двох додаткових солдатів до Литви, які мають приєднатися до чотирьох інших, які вже знаходяться в країні, у складі сил НАТО, спрямованих на захист країн-членів Балтії, які межують з Росією.
Нагадаємо, в Європейському союзі узгодили надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.