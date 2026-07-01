Гетьманчук розповіла про особливі права України на навчаннях НАТО

Україна єдина з країн-партнерів бере участь у навчаннях НАТО з колективної оборони.

Про це розповіла посол України при НАТО Альона Гетьманчук в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я дуже тішусь того факту, що ми це зробили, аби українські військові могли брати участь не лише в навчаннях НАТО, як країна-партнер, як ми це завжди робили, але й в навчаннях НАТО за статтею 5 колективна оборона" – сказала вона

За словами Гетьманчук, Україна є єдиним партнером, який згідно з рішенням Північноатлантичної ради НАТО, можебрати участь в навчаннях за статтею колективна оборона.

"Звичайно, для НАТО це дуже важливо, тому що в практичному сенсі, можливо, це найкращий спосіб за допомогою участі українських військових, з українськими озброєннями, тими ж українськими дронами, перейняти наші уроки", – пояснила посол.

Крім того, вона наголосила, що НАТО готовий і хоче вчитись, і готовий трансформуватись.

"Якщо раніше навчання сприймались, як, скажімо, щось таке, що б мало позиціонуватись, як тріумф збройних сил країн-членів НАТО, суцільна перемога, суцільне свято, то сьогодні НАТО готовий до того, що, окей, краще це не буде тріумфом, але ми дійсно чомусь навчимось", – пояснила Гетьманчук.

Гетьманчук також повідомила, що наразі Україна отримує 90-92% перехоплювачів до систем ПРО Patriot за схемою закупівлі європейцями американської зброї PURL.

Також вона підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.