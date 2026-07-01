Реакція Польщі на Пантеон, плани саміту НАТО щодо України, мито на посилки з Китаю: новини дня

Келлог каже, що поставив би більше грошей на українців, ніж на росіян, а Німеччина суттєво розширила попередження щодо поїздок до РФ через атаки України.

Ірландія розпочинає піврічне головування у Раді ЄС і обіцяє незмінну підтримку Україні.

У Фінляндії відключили останні стаціонарні телефони, а Трамп вперше здійснив подорож на подарованому Катаром літаку.

Все важливе і цікаве за середу, 1 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Українці починають здобувати перевагу"

Колишній спецпосланник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що уперше з 2023 року українці почали здобувати перевагу над росіянами у війні.

"Вперше з 2023 року ми бачимо, що українці дійсно починають здобувати перевагу над росіянами. Сьогодні я б поставив більше грошей на українців, ніж на росіян", – сказав Келлог.

Нагадаємо, наприкінці червня Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський "непогано справляється" у війні з Росією.

Німеччина суттєво розширила попередження щодо поїздок до РФ через атаки України.

Наразі від поїздок відраджують на всій території країни; раніше це стосувалося лише регіонів, що межують з Україною.

Головування Ірландії в ЄС

Ірландія з 1 липня розпочинає піврічне головування у Раді ЄС.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін запевнив, що ЄС за головування Ірландії й надалі надаватиме незмінну підтримку Україні, "народ якої проявив таку мужність і рішучість у захисті своєї країни".

"Вони заслуговують на справедливий і тривалий мир", – додав він.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ірландію з початком головування в Раді ЄС і висловив сподівання, що Україна у цьому півріччі "не втратить жодного місяця" у контексті вступу в ЄС.

"Зараз, у липні, є високі шанси відкрити решту пʼять переговорних кластерів. Жодних сутнісних перепон цьому немає", – зазначив він.

Зеленський розраховує, що Польща та Угорщина підтримають відкриття кластерів для України.

Сьогодні вдень український президент прибув до Ірландії на церемонію відкриття головування країни в Раді ЄС.

У партії ірландського прем’єр-міністра Fianna Fáil заявили, що протягом наступних шести місяців, поки Ірландія головуватиме в Раді ЄС, слід розпочати роботу над скасуванням права вето під час ухвалення рішень Євросоюзу у сфері зовнішньої політики.

Реакція Польщі на Пантеон

Верховна Рада на засіданні у середу, 1 липня, підтримала створення Українського національного пантеону.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні, у тому числі, осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності, захист суверенітету і територіальної цілісності, розвиток культури, науки, спорту, літературної мови та громадянського суспільства.

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що Україна має суверенітет і свободу прийняття рішення, але є питання, чи ці рішення правильні.

"Думаю, і на думку переважної більшості поляків, прославлення Бандери та злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, – це не той шлях, що веде до Заходу, до світу цивілізації, спільних європейських чи трансатлантичних цінностей", – зазначив Богуцький.

За даними видання WP, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирушить до Варшави і запропонує Польщі спільного героя для Пантеону.

В польському уряді попередили, що Росія може скористатись напруженістю у відносинах між Україною та Польщею для здійснення зловмисних дій.

Плани саміту НАТО щодо України

На саміті лідерів НАТО, який проходитиме 7-8 липня в Анкарі, проведуть засідання Ради Україна-НАТО, але на рівні голів міністрів закордонних справ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.

Вона зазначила, що Україна як партнер на саміті буде представлена найпомітніше – на рівні президента і на рівні міністра закордонних справ.

Гетьманчук заявила, що деякі очікування Києва від саміту в Анкарі вже справдилися, зокрема, те, що Україна увійшла до пріоритетів події.

"В ключових трьох визначених Північноатлантичною Радою пріоритетах саміту є підтримка України", – зазначила посол.

За її словами, зараз можна говорити про рекордну кількість країн, які підтримують членство України в НАТО.

А ще Альона Гетьманчук в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила, що наразі Україна отримує 90-92% перехоплювачів до систем ПРО Patriot за схемою закупівлі європейцями американської зброї PURL.

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер анонсував "суттєві оголошення" для України на саміті в Анкарі.

"Думаю, оголошення з боку США та союзників будуть суттєвими. Ви побачите, як кожен активізується", – заявив Вітакер.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що наступного тижня на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів.

Reuters пише, що міністр оборони Михайло Федоров у листі закликав ЄС спрямувати 6,6 млрд євро з Фонду миру на оборону України.

Звинувачення у підриві "Північних потоків"

За інформацією ARD, а також газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, генеральний прокурор Єнс Роммель звинувачує українця Сергія Кузнєцова в атаках на цивільну енергетичну інфраструктуру, що за міжнародним кримінальним правом є воєнним злочином, у спричиненні вибуху, а також у знищенні споруд.

Наразі українець перебуває під вартою в Гамбурзі після того, як минулого літа його затримали під час відпустки в Італії та згодом екстрадували до Німеччини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що рано реагувати на оголошення звинувачення у Німеччині громадянину України Сергію Кузнєцову за підрив "Північних потоків", оскільки деталі процесу невідомі.

Різне щодо Росії

В РФ після слів лідерки ультраправих Німеччини заявили, що готові поговорити про енергоносії, а російські пранкери розіграли радника президента Естонії.

Спека в Європі

Лісабон та ще три округи Португалії – під червоним попередженням через екстремальну спеку.

В Іспанії з аномальною спекою у червні пов’язують понад 1000 смертей, а у Бельгії на тлі спеки споживання води підскочило до 5-річного максимуму.

Французький уряд збирає кризову зустріч через нову хвилю спеки.

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