Словаччина відновить роботу колись провідного алюмінієвого заводу

Словаччина збирається відновити виробництво алюмінію на заводі, який колись був одним із найбільших виробників цього металу в Європі.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Країна розпочне запуск печей на алюмінієвому заводі Slovalco приблизно на межі серпня та вересня. Про це в середу заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо після того, як уряд підписав із компанією угоди про підтримку та постачання електроенергії.

Завод, мажоритарним власником якого є норвезька компанія Norsk Hydro ASA, був зупинений у 2022 році. Це сталося після того, як різке зростання цін на електроенергію в Європі та витрати на викиди вуглецю занурили алюмінієву промисловість регіону в кризу.

"Slovalco має потенціал відновити значну частку внутрішнього виробництва первинного алюмінію в ЄС", – зазначив Фіцо, додавши, що підприємство "пройшло суворі випробування через високі ціни на енергоносії".

Державна підтримка Slovalco здійснюватиметься через нову схему держдопомоги для енергоємних компаній. Вона фінансуватиметься за рахунок доходів від квот на викиди, а не за кошти платників податків. За словами Фіцо, частина цих грошей буде спрямована на відновлення виробництва.

Slovalco планує інвестувати 100 мільйонів євро у відновлення роботи заводу. Очікується, що випуск продукції розпочнеться протягом четвертого кварталу 2026 року. Компанія також забезпечила собі 10-річну угоду на постачання електроенергії з державною компанією Vodohospodarska Vystavba.

Нагадаємо, Ірландія завершує розслідування щодо експорту сировини для алюмінію в Росію.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше привітав рішення ірландської влади почати розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему.

Це питання привернуло також увагу Європейської комісії.