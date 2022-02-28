Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Японія приєднається до міжнародних санкцій проти Центробанку РФ

Понеділок, 28 лютого 2022, 14:43

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія приєднається до санкцій Заходу проти Центробанку РФ і обмежить операції з ним.

Про це він заявив після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  агентство Reuters.

У розмові з журналістами після телефонних переговорів із Зеленським Кісіда також заявив, що Японія запровадить санкції проти білоруських організацій та окремих осіб, включаючи президента Лукашенка, а також обмежить експорт в Білорусь.

ЄС, США і Канада відключають банки РФ від SWIFT і запровадять санкції проти Центробанку

"Я сказав (президенту Зеленському), що Японія з Україною... і запропонував тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності України", - сказав Кісіда.

Японські акції впали, а ієна викликала попит як валюту-притулок у понеділок після того, як західні країни ввели нові санкції проти Росії.

Президент Зеленський повідомив у Twitter, що Японія виділяє $100 млн на додаток до вже затвердженої допомоги у $100 млн Україні.

Як повідомлялося, Мінфін Британії у понеділок оголосив про санкції проти російського Центробанку.

Нагадаємо, в ніч на неділю лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Детальніше про нові санкції читайте у статті Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ санкції Росія

Статті

В Гаагу за геноцидом: про що йдеться у позові проти Росії у Суді ООН та чого чекає Україна

Ми детально розповімо, які аргументи наводить Україна, до чого тут геноцид, а також як цей позов допоможе у боротьбі проти агресора.
28 лютого 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

Ніколи ще велика економіка не була об’єктом подібних санкцій. Це буде болючий для Росії експеримент, за яким спостерігатиме увесь світ.
28 лютого 2022 — Віталій Ваврищук, для Європейської правди