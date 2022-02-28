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Британія запроваджує санкції проти центробанку РФ

Понеділок, 28 лютого 2022, 09:33

Мінфін Британії у понеділок оголосив про санкції проти російського центробанку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві британського Мінфіну.

"Канцлер казначейства за координацією з головою Банку Англії оголошує сьогодні про намір уряду Великої Британії вжити подальших обмежувальних економічних заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, націлених на Центральний банк Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Ці кроки вживаються спільно зі США та Європейським Союзом, щоб запобігти розміщенню центробанком своїх валютних резервів таким чином, що підриває вплив санкцій, запроваджених країнами Заходу, і підірвати його здатність здійснювати валютні операції для підтримки російського рубля.

Уряд Британії негайно вживе всіх необхідних заходів для введення в дію обмежень, які забороняють будь-яким фізичним або юридичним особам Великої Британії здійснювати фінансові операції за участю центробанку РФ, Російського фонду національного багатства та міністерства фінансів Російської Федерації.

Нагадаємо, в ніч на неділю лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Також передбачаються санкції, які не дозволять Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви в такий спосіб, щоб підірвати вплив наших санкцій.

Детальніше про нові санкції читайте у статті Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

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