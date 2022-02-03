Прямий комерційний рейс із Єревана до Стамбула відбувся вперше за два роки 

Комерційний рейс з Єревана із 64 пасажирами на борту приземлився в Стамбулі в середу, став першим прямим рейсом такого типу за два роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Міністерство транспорту Туреччини повідомило, що FlyOne Armenia, дочірня компанія молдовської лоукост-авіакомпанії FlyOne, і турецький бюджетний перевізник Pegasus Airlines отримали дозвіл на рейси Стамбул-Єреван.

Політ відбувся у той час, як Туреччина та Вірменія намагаються налагодити свої напружені стосунки.

Туреччина не має дипломатичних чи комерційних зв'язків Вірменією з 1990-х років. Дві країни мають розбіжності з кількох питань, насамперед з приводу масових убивств вірменів османськими військами в 1915 році, які Вірменія вважає геноцидом.

Минулого місяця Туреччина та Вірменія провели в Москві "позитивні та конструктивні" переговори, перші за більш ніж десятиліття. Це викликало надію на встановлення нормальних відносин та відкриття сухопутного кордону, закритого з 1993.

У грудні Анкара та Єреван призначили спеціальних посланців для ведення переговорів щодо нормалізації відносин.

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