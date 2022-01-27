Глава МЗС Вірменії відвідає Туреччину після десятиліть ворожнечі

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян відвідає Туреччину у березні, тоді як сусідні країни працюють над налагодженням стосунків після десятиліть ворожнечі.

Про це повідомив у четвер глава МЗС Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Туреччина не має дипломатичних або комерційних зв'язків зі своїм східним сусідом з 1990-х років. Дві країни мають розбіжності з кількох питань, насамперед з приводу масових убивств вірменів османськими військами в 1915 році, які Вірменія вважає геноцидом.

Раніше цього місяця Туреччина та Вірменія заявили, що перший за більш ніж десять років раунд переговорів між послами країн щодо нормалізації відносин був "позитивним та конструктивним". Це підвищило ймовірність відновлення відносин та відкриття кордонів.

Напруженість між державами знову спалахнула у 2020 році під час війни за територію Нагірного Карабаху. Туреччина звинуватила сили етнічних вірмен у окупації земель, що належать Азербайджану.

Виступаючи в Анкарі, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян позитивно відреагував на запрошення Туреччини на дипломатичний форум в Анталії 11-13 березня, і процес нормалізації відносин просувається разом із заходами зміцнення довіри.

Вірменсько-турецькі переговори цього місяця стали першою спробою відновити зв'язки після мирної угоди 2009 року. Ця угода так і не була ратифікована, і стосунки залишаються напруженими.

У грудні Анкара та Єреван призначили спеціальних посланців для ведення переговорів щодо нормалізації відносин. Чавушоглу сказав, що посли вирішать, коли і де буде наступний раунд переговорів.

Анкара заявила, що хоче, аби переговори відбулися у Туреччині чи Вірменії після того, як перший раунд було проведено у Москві.

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