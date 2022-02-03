Франція сподівається швидко укласти з Румунією угоду про військові кораблі на 1,2 млрд євро

Франція сподівається, що угода про продаж чотирьох військових кораблів Румунії за 1,2 мільярда євро буде укладена найближчим часом, оскільки обидві сторони прагнуть забезпечити безпеку в Чорному морі.

Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Оборонна фірма Naval Group виграла контракт на будівництво чотирьох кораблів Gowind для Румунії, а також на реконструкцію двох існуючих фрегатів у 2019 році в партнерстві з румунською компанією Santierul Naval Constanta, але угода була відкладена до судових розглядів.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що обидві компанії мають до кінця лютого вирішити, чи будуть вони продовжувати угоду, додавши, що ціна не підлягає обговоренню.

Військово-морський флот Румунії є найменш модернізованим зі своїх військових родів. Країна, яка входить до складу НАТО з 2004 року і Європейського Союзу з 2007 року, в останні роки збільшила витрати на оборону.

НАТО має багатонаціональні сухопутні сили чисельністю до 4000 військовослужбовців у Румунії, і в країні також розміщена станція оборони США від балістичних ракет.

Нагадаємо, США відправляють 2000 військових до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди