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Франция надеется быстро заключить с Румынией соглашение о военных кораблях на 1,2 млрд евро

Четверг, 3 февраля 2022, 12:59

Франция надеется, что соглашение о продаже четырех военных кораблей Румынии за 1,2 миллиарда евро будет заключено в ближайшее время, поскольку обе стороны стремятся обеспечить безопасность в Черном море.

Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Оборонная фирма Naval Group выиграла контракт на строительство четырех кораблей Gowind для Румынии, а также на реконструкцию двух существующих фрегатов в 2019 году в партнерстве с румынской компанией Santierul Naval Constanta, но соглашение было отложено до судебных разбирательств.

Министерство обороны Румынии сообщило, что обе компании должны до конца февраля решить, будут ли они продолжать соглашение, добавив, что цена не подлежит обсуждению.

Военно-морской флот Румынии наименее модернизирован из родов войск страны. Страна, входящая в состав НАТО с 2004 года и Европейского Союза с 2007 года, в последние годы увеличила расходы на оборону.

НАТО имеет многонациональные сухопутные силы численностью до 4000 военнослужащих в Румынии, и в стране также находится станция обороны США от баллистических ракет.

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Франция Румыния

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