Країни ЄС погодилися з необхідністю реформи Шенгенської зони - Франція

Країни Європейського союзу домовилися контролювати Шенгенську зону через регулярні зустрічі на рівні міністрів, зміцнюючи політичне управління так само, як збори єврозони визначають економічну політику.

Про це заявила Франція, яка головує в ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністри, які зібралися в Ліллі, також погодилися з іншою французькою пропозицією, яка полягає у поетапному підході до планів реформи правил надання притулку в ЄС, які давно застопорилися через розбіжності між державами-членами, додав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін.

Занепокоєння національною безпекою, хвилі міграції, а тепер і пандемія коронавірусу призвели до відродження прикордонного контролю в Шенгенській зоні та критики його функціонування.

Виступаючи перед міністрами юстиції та внутрішніх справ ЄС перед зустріччю, президент Франції Еммануель Макрон сказав, що те, що він назвав "Шенгенською радою", оцінюватиме, як працює регіон, але також ухвалюватиме спільні рішення та сприятиме координації під час кризи.

"Ця рада може стати обличчям сильної, захисної Європи, якій зручно контролювати свої кордони і, отже, свою долю", - сказав Макрон.

Перше засідання відбудеться 3 березня, коли наступного разу зберуться міністри юстиції та внутрішніх справ ЄС, повідомив Дарманін на пресконференції.

Шенгенська зона є найбільшою у світі безпаспортною зоною, що дозволяє необмежене пересування людей між 26 європейськими країнами.

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