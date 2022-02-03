Страны ЕС согласились c необходимостью реформы Шенгенской зоны – Франция

Страны Европейского союза договорились контролировать Шенгенскую зону посредством регулярных встреч на уровне министров, укрепляя политическое управление так же, как собрания еврозоны определяют экономическую политику.

Об этом заявила председательствующая в ЕС Франция, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министры, собравшиеся в Лилле, также согласились с другим французским предложением, которое заключается в поэтапном подходе к планам реформы правил предоставления убежища в ЕС, которые давно застопорились из-за разногласий между государствами-членами, добавил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Обеспокоенность национальной безопасностью, волны миграции, а теперь и пандемия коронавируса привели к возрождению пограничного контроля в Шенгенской зоне и критике его функционирования.

Выступая перед министрами юстиции и внутренних дел ЕС перед встречей, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что то, что он назвал "Шенгенским советом", будет оценивать, как работает регион, но также будет принимать совместные решения и способствовать координации во время кризиса.

"Этот совет может стать лицом сильной, защитной Европы, которой удобно контролировать свои границы и, следовательно, свою судьбу", — сказал Макрон.

Его первое заседание состоится 3 марта, когда в следующий раз соберутся министры юстиции и внутренних дел ЕС, сообщил Дарманин на пресс-конференции.

Шенгенская зона является крупнейшей в мире безпаспортной зоной, позволяющей неограниченное передвижение людей между 26 европейскими странами.