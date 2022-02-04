Макрон відвідає Україну 8 лютого після візиту до Москви

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з російським президентом Владіміром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters з посиланням на Єлисейський палац.

В офісі Макрона додали, що він зустрінеться з Зеленським у Києві наступного дня після зустрічі з Путіним.

У четвер Макрон провів окремі телефонні переговори з президентами Росії та України, у яких він обговорив питання Донбасу.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон наголосив Путіну та Зеленському на важливості обговорення умов для досягнення стратегічного балансу в Європі, який дозволив би знизити напруженість на місцях та гарантувати безпеку на континенті.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини приїде в Україну 14 лютого для зустрічі з Володимиром Зеленським, а 15 лютого він відвідає Москву для зустрічі з Владіміром Путіним.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди