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Макрон відвідає Україну 8 лютого після візиту до Москви

П'ятниця, 4 лютого 2022, 09:24

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з російським президентом Владіміром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters з посиланням на Єлисейський палац.

В офісі Макрона додали, що він зустрінеться з Зеленським у Києві наступного дня після зустрічі з Путіним.

У четвер Макрон провів окремі телефонні переговори з президентами Росії та України, у яких він обговорив питання Донбасу.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон наголосив Путіну та Зеленському на важливості обговорення умов для досягнення стратегічного балансу в Європі, який дозволив би знизити напруженість на місцях та гарантувати безпеку на континенті.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини приїде в Україну 14 лютого для зустрічі з Володимиром Зеленським, а 15 лютого він відвідає Москву для зустрічі з Владіміром Путіним.

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Макрон Зеленський Путін Донбас та ОРДЛО

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