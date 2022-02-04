Парламент Словенії ратифікував угоду про закупівлю 45 бронетранспортерів

Парламент Словенії ратифікував угоду з Організацією спільного співробітництва в галузі озброєнь (OCCAR) про закупівлю 45 бронетранспортерів Boxer для армії.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Процес ратифікації спочатку був призупинений у грудні минулого року після того, як опозиційні ліві вирішили домогтися проведення референдуму з цього приводу, але партія не підтримала це рішення, і процес ратифікації був завершений 2 лютого.

Тим не менш, ліві оголосили 3 лютого, що почнуть збирати підписи на підтримку референдуму, щоб скасувати угоду.

Міністр оборони Матей Тонін заявив, що ліві лише намагаються вставити спиці в колеса армії і "очевидно зловживають референдумом".

Згідно зі статтею 90 Конституції Словенії, референдуми щодо міжнародних договорів заборонені, і Тонін очікує, що Конституційний суд найближчим часом врегулює це рішення.

Уряд розглядає цю закупівлю як важливу роль у виконанні зобов’язань НАТО, оскільки Словенія довгий час була одним із членів НАТО з найнижчими витратами на оборону.

Угода була оцінена в 207 мільйонів євро, коли вона була вперше оголошена в 2017 році, але з тих пір її вартість зросла, хоча точна цифра невідома, оскільки Словенія ще не отримала офіційної пропозиції через OCCAR.

Опозиція заявляла про 412 мільйонів євро на парламентських дебатах, хоча Міністерство оборони каже, що ця цифра не відповідає дійсності, оскільки початкове замовлення було зменшено.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди