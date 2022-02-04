Парламент Словении ратифицировал соглашение о закупке 45 бронетранспортеров

Парламент Словении ратифицировал соглашение с Организацией совместного сотрудничества в области вооружений (OCCAR) о закупке 45 бронетранспортеров Boxer для армии.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Процесс ратификации сначала был приостановлен в декабре прошлого года после того, как оппозиционные левые решили добиться проведения референдума на этот счет, но партия не поддержала это решение, и процесс ратификации был завершен 2 февраля.

Тем не менее, левые объявили 3 февраля, что начнут собирать подписи в поддержку референдума, чтобы расторгнуть соглашение.

Министр обороны Матей Тонин заявил, что левые только пытаются вставить спицы в колеса армии и "очевидно злоупотребляют референдумом".

Согласно статье 90 Конституции Словении, референдумы по международным договорам запрещены, и Тонин ожидает, что Конституционный суд в ближайшее время урегулирует это решение.

Правительство рассматривает эту закупку как важную роль в выполнении обязательств НАТО, поскольку Словения долгое время являлась одним из членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону.

Соглашение было оценено в 207 миллионов евро, когда оно было впервые объявлено в 2017 году, но с тех пор его стоимость выросла, хотя точная цифра неизвестна, поскольку Словения еще не получила официального предложения из-за OCCAR.

Оппозиция заявляла о 412 миллионах евро на парламентских дебатах, хотя Министерство обороны говорит, что эта цифра не соответствует действительности, поскольку первоначальный заказ был уменьшен.

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