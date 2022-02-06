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В Австрії за два дні під лавинами загинули 8 людей

Неділя, 6 лютого 2022, 13:16

Одна людина загинула і ще четверо отримали травми внаслідок сходження лавини в західній Австрії в суботу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

В результаті сходу лавини в суботу в муніципалітеті Шмірн у землі Тіроль загинув 58-річний місцевий житель.

У тій же провінції 42-річний австрійський лижний гід та чотири шведські лижники, усі чоловіки віком 40 років, загинули у п'ятницю, потрапивши під лавину біля міста Шпісс на кордоні зі Швейцарією.

Поліція повідомила, що ще один член групи, 43-річний швед, зміг викликати допомогу телефоном і був врятований.

У третьому інциденті у п'ятницю загинули двоє австрійських лижників.

Служби екстреної допомоги виявили тіла двох австрійських лижників, 61-річної жінки та 60-річного чоловіка, о 4-й годині ранку в суботу після того, як їхні родичі підняли тривогу.

Пара вирушила до Тіроль у п'ятницю вдень, і чоловік повідомив контактну особу по телефону о 15:30, що вони досягли піку Брейтегг заввишки 1868 метрів. Це був їхній останній контакт.

"Після того, як з ними більше не можна було зв'язатися, родичі зателефонували до служби екстреної допомоги близько 21:40", - йдеться у заяві поліції.

Смертельні інциденти відбулися після сильного снігопаду, за яким пішла тепліша погода, що створила надзвичайно небезпечні умови.

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Австрія стихійні лиха

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