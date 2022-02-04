Чотири людини загинули під лавиною в Австрії

Четверо людей загинули в результаті сходження лавини в Альпах біля швейцарсько-австрійського кордону.

Про це Kurier, повідомляє "Європейська правда".

Лавина зійшла близько 13:00 в австрійському місті Шпісс, недалеко від швейцарського кордону в провінції Тіроль.

Ще одна людина отримала травми, постраждалого доставили в лікарню. Особи та національність чотирьох загиблих не розкриваються.

Станом на п’ятницю зафіксовано щонайменше 50 окремих лавин, повідомили чиновники.

Нагадаємо, польським рятувальникам довелося піднімати гелікоптер для допомоги українці, яка без належної підготовки піднялася високо в гори і потім не змогла ні рухатись далі, ні повернутися.

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