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В Австрии за два дня под лавинами погибли 8 человек

Воскресенье, 6 февраля 2022, 13:16

Один человек погиб и еще четверо получили травмы в результате схода лавины в западной Австрии в субботу.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Человек, погибший в результате схода лавины в субботу в муниципалитете Шмирн в земле Тироль, был 58-летним местным жителем.

В той же провинции 42-летний австрийский лыжный гид и четыре шведских лыжника, все мужчины в возрасте 40 лет, погибли в пятницу, попав под лавину возле города Шписс на границе со Швейцарией.

Полиция сообщила, что еще один член группы, 43-летний швед, смог вызвать помощь по телефону и был спасен.

В третьем инциденте в пятницу погибли двое австрийских лыжников.

Службы экстренной помощи обнаружили тела двух австрийских лыжников, 61-летней женщины и 60-летнего мужчины, в 4 часа утра в субботу после того, как их родственники подняли тревогу.

Пара отправилась в Тироль в пятницу днем, и мужчина сообщил контактному лицу по телефону в 15:30, что они достигли пика Брейтегг высотой 1868 метров. Это был их последний контакт.

"После того, как с ними больше нельзя было связаться, родственники позвонили в службу экстренной помощи около 21:40", — говорится в заявлении полиции.

Смертельные инциденты произошли после сильного снегопада, за которым последовала более теплая погода, создавшая необычайно опасные условия.

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