Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Держсекретар США: Україна виконує Мінські угоди, а Росія - ні

Понеділок, 7 лютого 2022, 20:34

Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"США і Україна єдині в Тому, що Мінськ – це шлях вперед, щоб розв’язати конфлікт на Донбасі, створення російським вторгненням у 2014 році. І це найкращий шлях відновити український суверенітет. Україна в останні роки постійно просувається в імплементації Мінських угод. Якщо ви подивитеся на прописані умови, то чесно буде сказати, що України їх виконала ледь не усі, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов’язань", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що в Мінських угодах, зокрема, йдеться про особливий статус Донбасу, і за відповідної послідовності українці будуть готові рухатися вперед

"Але загальна картина з 2014 року показує, що Україна виконує зобов’язання, а Росія – ні. Якщо Росія серйозно налаштована виконати Мінськ, я думаю вона знайде сильного партнера в особі України, а Франція та Німеччина готові допомагати в цих зусиллях в рамках нормандського формату. В найближчі тижні буде нова зустріч і я сподіваюсь, що Росія продемонструє серйозне ставлення", - додав Блінкен.

Боррель у свою чергу заявив, що Європейський союз вважає, що можна знайти дипломатичне вирішення ситуації, що склалася на кордоні Україні через нарощування військ РФ.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза США

Статті

Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії

Проросійський уряд Чорногорії відправили у відставку. Втім, політична криза ще далека до завершення, і це дає "друзям Путіна" шанс на реванш.
7 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Проти Заходу, але на користь Києву: чому союз Путіна з Китаєм допоможе Україні

У Пекіні Путін послав важливий сигнал Заходу. Проте цей сигнал, негативний для Заходу, одночасно є позитивом для України.
5 лютого 2022 — Михайло Самусь, New Geopolitics Research Network

Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні

Майбутній посол США, яку обрав Байден, чудово розуміє, якою підступною є путінська Росія. Російську агресію вона зустріла у Тбілісі...
4 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда