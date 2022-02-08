Британія може розмістити винищувачі і кораблі для захисту південно-східної Європи

Прем’єр Британії Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну лише посилить НАТО і заявив про наміри розмітити винищувачі і кораблі у південно-східній Європі.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Times.

Прем'єр-міністр запевнив, що Британія не "здригнеться" і що її підтримка Європи та НАТО залишиться "беззастережною та незмінною".

Британія вже оголосила, що відправить 350 королівських морських піхотинців до Польщі в рамках планів на випадок надзвичайних ситуацій у "дусі солідарності" на тлі побоювання, що Росія планує вторгтися в Україну з кількох фронтів.

Джонсон каже, що він готовий піти далі і розглядає можливість відправки винищувачів Typhoon і військових кораблів у південно-східну Європу. Було, зокрема, розроблено плани розміщення літаків у Румунії та Болгарії.

"Союзники по НАТО погодилися, що є готовність надіслати більше сил для гарантії безпеки наших союзників на східному фланзі. Міністри закордонних справ Латвії та Естонії закликали про додаткову підтримку через нарощування сил Росії у Білорусі. Ми готові надати ці сили" - заявив Джонсон.

Прем’єр Британії наголосив, що зараз спостерігається найбільше військове нарощування в Європі з часів холодної війни, що підтверджує терміновість зусиль Лондона та союзників.

Водночас він висловив сподівання, що дипломатія дозволить запобігти поглибленню кризи.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон планує запевняти Російську Федерацію у тому, що НАТО за своєю суттю - оборонний альянс і не становить загрози, та що будь-яка європейська країна повинна мати право вступити до нього.