У друкарні Банку Франції сталася пожежа, є постраждалі

Вранці 9 лютого сталася серйозна пожежа на друкарні Банку Франції, що розташована у місті Шамальє на сході країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ, серед яких France Bleu.

Пожежа почалася близько 10 ранку, з вікон будівлі йшли густі клуби диму. Пожежники кваліфікували займання як серйозне. Прилеглий бульвар перекрили для руху, префектура рекомендувала містянам з прилеглих кварталів без потреби не виходити з дому і не відкривати вікна.

Фото: Arnaud Hubert

У період найактивнішої боротьби з вогнем були задіяні 70 пожежників і 24 одиниці техніки. До опівдня пожежу взяли під контроль.

34 людини отримали легкі травми, у тому числі двоє пожежників.

Фото: Radio France - Thomas Pinarolli

Займання сталося не безпосередньо у друкарні, а в відділі, що відповідає за дизайн банкнот. За фактом пожежі почали розслідування.

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