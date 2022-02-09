В типографии Банка Франции произошел пожар, есть пострадавшие

Утром 9 февраля произошел серьезный пожар на типографии Банка Франции, расположенном в городе Шамалье на востоке страны.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщают французские СМИ, среди которых France Bleu.

Пожар начался около 10 утра, из окон здания шли густые клубы дыма. Пожарные квалифицировали возгорание как серьезное. Прилегающий бульвар перекрыли для движения, префектура рекомендовала горожанам из близлежащих кварталов без необходимости не выходить из дома и не открывать окна.

Фото: Arnaud Hubert

В период самой активной фазы борьбы с огнем были задействованы 70 пожарных и 24 единицы техники. До полудня пожар взяли под контроль.

34 человека получили легкие травмы, в том числе два пожарных.

Фото: Radio France - Thomas Pinarolli

Возгорание произошло не непосредственно в типографии, а в отделе, отвечающем за дизайн банкнот. По факту пожара начали расследование.

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