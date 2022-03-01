Двоє російських олігархів відхрестилися від дружби з Путіним і оскаржать санкції ЄС

Російські мільярдери Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен заявили, що оскаржуватимуть "хибну та необґрунтовану основу" санкцій Європейського Союзу, запроваджених за вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок ЄС ввів санкції проти Фрідмана, Авена, а також десятків інших відомих росіян.

ЄС заявив, що "Авен є одним із найближчих олігархів Владіміра Путіна" і що Фрідмана "називають головним російським фінансистом та помічником найближчого оточення Путіна".

"Міхаіл Фрідман і Пьотр Авен... глибоко вражені свідомо хибними твердженнями, що містяться в Регламенті ЄС, які покликані виправдати підставу, на якій вони були піддані санкціям", - заявили бізнесмени.

Авен сказав, що з боку ЄС було неправильно говорити, що він був "особливо близьким особистим другом" генерального директора "Роснєфті" Ігоря Сечіна. Фрідман сказав, що це неправда, що він налагодив міцні зв'язки з адміністрацією Путіна.

Вони обидва заявили, що невірно стверджувати, що вони "були неофіційними емісарами російського уряду" або що вони підтримували чи отримували вигоду від російських осіб, відповідальних за дестабілізацію України.

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