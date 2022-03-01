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Молдова розмірковує, чи подавати заявку на вступ до ЄС вже зараз: є кілька варіантів

Вівторок, 1 березня 2022, 12:16

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що його країна веде переговори з Європейським Союзом, щоб визначити варіанти якнайшвидшого приєднання до блоку.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу для журналістів у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Попеску наголосив, що війна в Україні не змінила наміру країни приєднатись до ЄС. За його словами, теперішній уряд завжди підтримував вступ і виступав за якнайшвидшу процедуру приєднання.

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"Ми обговорюємо, якими є найкращі наступні кроки. Є декілька варіантів. Ми будемо мати кілька візитів високого рівня до Молдови з ЄС і країн-членів у наступні дні та тижні", - сказав Попеску, додавши, що ця тема буде підніматись на переговорах з європейськими партнерами.

"Ми працюємо разом з ЄС, щоб визначити, якими є послідовності, тверді і конкретні кроки, які приведить Молдову ближче до Європейського Союзу", - додав міністр.

Попеску наголосив, що на тлі війни в Україні європейські лідери повинні усвідомити відповідальність, яку вони несуть за цю частину світу.

"Важливо, щоб у час, коли вибухнула ця криза, усі європейські політичні лідери на зовсім новому рівні усвідомили історичну відповідальність задля європейського контитненту, включаючи нас", - сказав Попеску.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС.

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Крім того, Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

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