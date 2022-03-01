Молдова размышляет, подавать ли заявку на вступление в ЕС уже сейчас: есть несколько вариантов

Глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что его страна ведет переговоры с Европейским Союзом, чтобы определить варианты скорейшего присоединения к блоку.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге для журналистов во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Попеску подчеркнул, что война в Украине не изменила намерения страны присоединиться к ЕС. По его словам, нынешнее правительство всегда поддерживало вступление и выступало за скорейшую процедуру присоединения.

"Мы обсуждаем, каковы лучшие следующие шаги. Есть несколько вариантов. Мы будем иметь несколько визитов высокого уровня в Молдову из ЕС и стран-членов в следующие дни и недели", - сказал Попеску, добавив, что эта тема будет подниматься на переговорах с европейскими партнерами.

"Мы работаем вместе с ЕС, чтобы определить, каковы последовательности, жесткие и конкретные шаги, которые приведут Молдову ближе к Европейскому Союзу", - добавил министр.

Попеску подчеркнул, что на фоне войны в Украине европейские лидеры должны осознать ответственность, которую они несут за эту часть мира.

"Важно, чтобы во время, когда разразился этот кризис, все европейские политические лидеры на совершенно новом уровне осознали историческую ответственность ради европейского контитента, включая нас", - сказал Попеску.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Кроме того, Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины к единой энергосети ЕС и ожидают, что этот процесс займет несколько недель.