Польща почала розслідувати злочини агресивної війни Росії проти України

Прокуратура Польщі за наказом міністра юстиції Збігнєва Зьобро розпочала розслідування злочину агресивної війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Міністр юстиції Польщі повідомив на пресконференції, що у неділю розмовляв із генеральним прокурором України Іриною Венедиковою.

"Вона попросила мене підключитися з процесуальної сторони, як польська прокуратура, до документування цих злочинних дій, що відбуваються в Україні. Звичайно, я висловив повну підтримку, солідарність та готовність до будь-якої допомоги, яка можлива з нашого боку у правовому полі" - сказав Зьобро.

"У рамках цієї процедури ми задокументуємо всі події, які згодом призведуть до притягнення винних у цих злочинах до міжнародної кримінальної відповідальності", - наголосив очільник Мін’юсту Польщі.

Нагадаємо, 1 березня Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні.