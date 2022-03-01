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Польша начала расследовать преступления агрессивной войны России против Украины

Вторник, 1 марта 2022, 16:50

Прокуратура Польши по приказу министра юстиции Збигнева Зебро приступила к расследованию преступления агрессивной войны России против Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Polsat News.

Министр юстиции Польши сообщил на пресс-конференции, что в воскресенье разговаривал с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиковой.

"Она попросила меня подключиться с процессуальной стороны, как польская прокуратура, к документированию этих происходящих в Украине преступных действий. Конечно, я выразил полную поддержку, солидарность и готовность к любой помощи, которая возможна с нашей стороны в правовом поле" - сказал Зебро.

"В рамках этой процедуры мы задокументируем все события, которые впоследствии приведут к привлечению виновных в этих преступлениях к международной уголовной ответственности", - подчеркнул глава Минюста Польши.

Напомним, 1 марта Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбежки гражданских объектов в Украине.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

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Война с РФ Польша

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