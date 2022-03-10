Россия готовится к применению химического оружия - США

Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление на своей странице в twitter сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она считает неправдивыми заявления РФ о том, что США якобы разрабатывают химическое оружие в Украине.

"Теперь когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, чтобы Россия могла применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием", пишет она.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

Псаки также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" России, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые совершает сама Россия".

Напомним, еще до российского вторжения о возможности атак с использованием химического оружия предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь The Guardian, ссылаясь на свои источники в британском правительстве, отмечает, что Лондон опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней полностью провалился.