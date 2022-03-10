Россия готовится к применению химического оружия - США
Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину.
Как сообщает "Европейская правда", такое заявление на своей странице в twitter сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она считает неправдивыми заявления РФ о том, что США якобы разрабатывают химическое оружие в Украине.
"Теперь когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, чтобы Россия могла применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием", пишет она.
We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.— Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022
Псаки также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" России, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые совершает сама Россия".
Напомним, еще до российского вторжения о возможности атак с использованием химического оружия предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен.
В свою очередь The Guardian, ссылаясь на свои источники в британском правительстве, отмечает, что Лондон опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней полностью провалился.