Россия готовится к применению химического оружия - США

Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление на своей странице в twitter сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она считает неправдивыми заявления РФ о том, что США якобы разрабатывают химическое оружие в Украине.

"Теперь когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, чтобы Россия могла применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием", пишет она.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.