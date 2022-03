Міністру оборони Британії зателефонував самозванець, який видавав себе за Шмигаля

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що з ним зв'язався шахрай, який видавав себе за прем'єр-міністра України.

Про це Воллес написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні самозванець, який назвав себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих запитань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", - написав Воллес.

No amount of Russian disinformation, distortion and dirty tricks can distract from Russia’s human rights abuses and illegal invasion of Ukriane. A desperate attempt.