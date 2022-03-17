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Міністру оборони Британії зателефонував самозванець, який видавав себе за Шмигаля

Четвер, 17 березня 2022, 18:54

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що з ним зв'язався шахрай, який видавав себе за прем'єр-міністра України.

Про це Воллес написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні самозванець, який назвав себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих запитань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", - написав Воллес.

"Жодна кількість російської дезінформації, спотворення та підступів не може відвернути увагу від порушень Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну. Нікчемна спроба", - додав міністр.

Напередодні Воллес підтвердив, що Британія поставить Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

Starstreak призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності.

ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

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Велика Британія

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