Министру обороны Британии позвонил самозванец, выдававший себя за Шмыгаля

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины.

Об этом Уоллес написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня самозванец, назвавший себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", - написал Уоллес.

No amount of Russian disinformation, distortion and dirty tricks can distract from Russia’s human rights abuses and illegal invasion of Ukriane. A desperate attempt.