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Министру обороны Британии позвонил самозванец, выдававший себя за Шмыгаля

Четверг, 17 марта 2022, 18:54

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины.

Об этом Уоллес написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня самозванец, назвавший себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", - написал Уоллес.

"Никакое количество российской дезинформации, искажения и происков не может отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину. Ничтожная попытка", - добавил министр.

Накануне Уоллес подтвердил, что Британия поставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Starstreak предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности.

ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.

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Великобритания

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