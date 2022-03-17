Министру обороны Британии позвонил самозванец, выдававший себя за Шмыгаля

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины.

Об этом Уоллес написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня самозванец, назвавший себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", - написал Уоллес.

No amount of Russian disinformation, distortion and dirty tricks can distract from Russia’s human rights abuses and illegal invasion of Ukriane. A desperate attempt. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022

"Никакое количество российской дезинформации, искажения и происков не может отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину. Ничтожная попытка", - добавил министр.

Накануне Уоллес подтвердил, что Британия поставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Starstreak предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности.

ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.