Італія готова відбудувати драмтеатр у Маріуполі

Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Про це заявив міністр культури Даріо Франческіні в четвер після засідання кабінету міністрів, повідомляє "Європейська правда".

"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні у Twitter.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy