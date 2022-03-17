Італія готова відбудувати драмтеатр у Маріуполі

Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Про це заявив міністр культури Даріо Франческіні в четвер після засідання кабінету міністрів, повідомляє "Європейська правда".

"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні у Twitter.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy — Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022

Окупаційні війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Будівля витримала удар бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.