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Италия готова восстановить драмтеатр в Мариуполе

Четверг, 17 марта 2022, 20:30

Итальянское правительство готово восстановить разрушенный российскими оккупантами драмтеатр в Мариуполе.

Об этом заявил министр культуры Дарио Франческини в четверг после заседания кабинета министров, сообщает "Европейская правда".

"Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Франческини в Twitter.

Оккупационные войска РФ 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

Здание выдержало удар бомбы и защитило жизнь людей, которые скрывались в бомбоубежище, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Война с РФ Италия

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