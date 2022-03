Италия готова восстановить драмтеатр в Мариуполе

Итальянское правительство готово восстановить разрушенный российскими оккупантами драмтеатр в Мариуполе.

Об этом заявил министр культуры Дарио Франческини в четверг после заседания кабинета министров, сообщает "Европейская правда".

"Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Франческини в Twitter.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy