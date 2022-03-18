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Експрем'єра Болгарії затримали за зловживання допомогою ЄС

П'ятниця, 18 березня 2022, 00:52

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов був затриманий в рамках поліцейської операції, пов'язаної з розслідуваннями прокуратури ЄС.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на сайт болгарського МВС .

В рамках цієї операції також були затримані колишній міністр фінансів Владислав Горанов, екс-голова бюджетної комісії болгарського парламенту Менда Стоянова і радник Борисова Севдаліна Арнаудова.

"Проводиться масштабна операція у зв'язку зі 120 справами Європейської прокуратури в Болгарії. За багатьма адресами проводяться обшуки та виїмки. Наразі затримані Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова, Севдаліна Арнаудова", - йдеться в повідомленні МВС.

У міністерстві не повідомили подробиць, але громадське телебачення BNT повідомило, що справи стосуються "зловживання допомогою від ЄС". Там уточнюють - обшуки та виїмки документів тривали за багатьма адресами по всій країні.

Нагадаємо, Бойко Борисов тричі займав посаду прем’єр-міністра Болгарії (2009—2013, 2014—2017, 2017—2021). Після відставки від залишився лідером опозиційної правоцентристської партії Громадяяни за європейський розвиток Болгарії (ГЕРБ).

Протягом багатьох років Борисова кілька разів звинувачували в корупції, але довести їх не вдалося.

На парламентських виборах 2021 року більшість партій ви ключали модоливість співпраці з Борисовии черей його репутацію корупціонера.

Показовий момент -  затримання експремєра відбулося відразу візиту до Софії головного прокурора Європи Лаури Ковеші.  "Зараз настав час, щоб відповідні органи Болгарії об'єдналися з нами, в тому числі в особливо чутливих справах", - зазначає вона.

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