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Экс-премьера Болгарии задержали за растрату фондов ЕС

Пятница, 18 марта 2022, 00:52

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов был задержан в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт болгарского МВД.

В рамках этой сделки также были задержаны бывший министр финансов Владислав Горанов, экс-глава бюджетной комиссии болгарского парламента Менда Стоянова и советник Борисова Севдалина Арнаудова.

"Проводится масштабная операция по 120 делам Европейской прокуратуры в Болгарии. По многим адресам проводятся обыски и выемки. В настоящее время задержаны Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова, Севдалина Арнаудова", - говорится в сообщении МВД.

В министерстве не сообщили подробности, но общественное телевидение BNT сообщило, что дела касаются "злоупотребления помощью от ЕС". Там уточняют – обыски и выемки документов продолжались по многим адресам по всей стране.

Напомним, Бойко Борисов трижды занимал должность премьер-министра Болгарии (2009-2013, 2014-2017, 2017-2021). После отставки он остался лидером оппозиционной правоцентристской партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ).

В течение многих лет Борисов несколько раз обвиняли в коррупции, но доказать их не удалось.

На парламентских выборах 2021 года большинство партий исключили модальность сотрудничества с Борисовым чередом его репутацию коррупционера.

Показательный момент – задержание экспремьера произошло сразу визита в Софию главного прокурора Европы Лауры Ковеши. "Сейчас пора, чтобы соответствующие органы Болгарии объединились с нами, в том числе в особо чувствительных делах", - отмечает она.

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Болгария Антикоррупция

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