Представникам Росії і Білорусі заборонили вхід в Європарламент

Президентка Європарламенту Роберта Метсола оголосила в п'ятницю, що російським і білоруським дипломатам заборонений вхід до приміщень парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відсьогодні дипломатичному та урядовому персоналу Росії та Білорусі заборонено вхід до приміщень Європейського парламенту. У будинку демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний порядок", - написала Метсола у Twitter.

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.



There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️