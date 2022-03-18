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Представникам Росії і Білорусі заборонили вхід в Європарламент

П'ятниця, 18 березня 2022, 16:22

Президентка Європарламенту Роберта Метсола оголосила в п'ятницю, що російським і білоруським дипломатам заборонений вхід до приміщень парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відсьогодні дипломатичному та урядовому персоналу Росії та Білорусі заборонено вхід до приміщень Європейського парламенту. У будинку демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний порядок", - написала Метсола у Twitter.

Як повідомлялося, Метсола висловилася за якнайшвидше зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів, оскільки це є непрямим фінансуванням збройної агресії РФ.

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