Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Представителям России и Беларуси запретили вход в Европарламент

Пятница, 18 марта 2022, 16:22

Президент Европарламента Роберта Метсола объявила в пятницу, что российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С сегодняшнего дня дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещен вход в помещения Европейского парламента. В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", - написала Метсола в Twitter.

Как сообщалось, Метсола высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это является косвенным финансированием вооруженной агрессии РФ.

Читайте также: План действий для ЕС - не давать Путину деньги на новые танки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Грузия между сопротивлением и взаимопониманием с РФ: как война в Украине изменила Тбилиси

Отношение к российской агрессии против Украины раскололо грузинские власти. Следствием этого стал выход из тени пророссийских политиков (укр.)
18 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по "геноцидe"

Решение есть, а что дальше? Как обеспечить, чтобы оно было выполнено или, по крайней мере, повлияло на действия России? Не будем закрывать глаза на реальность.
17 марта 2022 — Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко, для Европейской правды

"Канцлер Шольц, разрушьте эту стену!" Эмоциональное обращение Зеленского к Бундестагу

"Нам сложно выстоять без помощи мира, без вашей помощи. Сложно защищать Украину, Европу. Без того, что вы способны сделать сейчас" (укр.)
17 марта 2022