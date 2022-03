Представителям России и Беларуси запретили вход в Европарламент

Президент Европарламента Роберта Метсола объявила в пятницу, что российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С сегодняшнего дня дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещен вход в помещения Европейского парламента. В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", - написала Метсола в Twitter.

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.



There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️