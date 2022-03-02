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Из охваченной войной Украины в Румынию выехали более 113 тысяч человек

Среда, 2 марта 2022, 08:51

Более 113 тысяч украинцев бежали в Румынию за первые шесть дней после того, как Россия вторглась в Украину по сухопутному, морскому и воздушному пути.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Украинцы въехали в Румынию через четыре пункта пропуска на сухопутной границе с Украиной, а также через пункты пропуска с Молдовой.

Более половины из этих людей уже выехали из страны по пути в Болгарию и Венгрию.

Как сообщалось, глава МИД Польши Збигнев Рау ожидает прибытия миллиона беженцев с охваченной войной Украины.

Он добавил, что в настоящее время количество украинцев, ищущих убежища в Польше, составляет 400 тысяч.

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Война с РФ Румыния

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