Из охваченной войной Украины в Румынию выехали более 113 тысяч человек
Среда, 2 марта 2022, 08:51
Более 113 тысяч украинцев бежали в Румынию за первые шесть дней после того, как Россия вторглась в Украину по сухопутному, морскому и воздушному пути.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Украинцы въехали в Румынию через четыре пункта пропуска на сухопутной границе с Украиной, а также через пункты пропуска с Молдовой.
Более половины из этих людей уже выехали из страны по пути в Болгарию и Венгрию.
Как сообщалось, глава МИД Польши Збигнев Рау ожидает прибытия миллиона беженцев с охваченной войной Украины.
Он добавил, что в настоящее время количество украинцев, ищущих убежища в Польше, составляет 400 тысяч.
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