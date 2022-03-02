Вікно можливостей: як Україна почала рухатися до членства в ЄС

28 лютого 2022 року президент, прем’єр та спікер спільно підписали заявку на членство у Європейському Союзі європейської держави Україна.

Вона має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.

Про те, чого та як реально досягнути вже ближчим часом для юридичного, а не лише фактичного повернення України до європейської сім’ї народів, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ.

Не секрет, що вторгнення путінської армії до України ще від 2014 року мало на меті, серед іншого, заблокувати навіть теоретично можливість вступу України до НАТО та ЄС. Цю мету Москва навіть не приховувала, постійно висуваючи її як ультимативну вимогу (вкотре вимога про "нейтралітет" як умову припинення вторгнення пролунала 28 лютого).

Ще від початку російсько-української війни, від 2014 року, Київ намагався переконати західних партнерів у тому, що найкращий шлях зупинити шантаж Путіна - це дати Україні те, чому він намагається запобігти.

Після 24 лютого 2022 року європейські партнери – наразі ще не всі – почали усвідомлювати цю істину.

Саме зараз, на хвилі підтримки України, маємо найкращий момент, щоби розпочати рух до вступу.

Політики не зможуть дозволити собі голосувати проти заявки України. Їх не зрозуміють власні виборці.

Тож давайте розберемося, якого рішення варто чекати. Перш за все – трохи збавимо надочікування. Не йдеться про те, щоби приймати Україну до ЄС просто зараз. Це треба усвідомлювати, щоби не бути розчарованим.

Є процедура, вона прописана документально, і вона цілком обґрунтована.

Неможливо долучитися до ЄС "авансом", не виконавши домашню роботу. Неможливо увійти у спільний ринок, не адаптувавши усі стандарти, що є частиною спільного права ЄС, з тієї простої причини, що це розвалить цей внутрішній ринок. Тому ці вимоги не є забаганкою.

Тож, потрібно зрозуміти, що заяви Зеленського, Кулеби та інших з вимогами про те, щоби Україну негайно прийняли до ЄС – це не більше ніж піар. Та політична риторика.

У них, звісно, є також певний сенс. На міжнародних переговорах поширена тактика "проси нереально більше, щоби отримати максимум можливого".

Вже цього тижня Україна святкуватиме перемогу. У середу Європарламент має розглянути – і, поза сумнівом, ухвалить – резолюцію про підтримку надання Україні статусу кандидата.

Це рішення не матиме прямих юридичних наслідків. Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС. Та й його позиція незмінна: вже протягом багатьох років ЄП рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ.

Однак риторика нового рішення, як очікується, буде безпрецедентною. І це має політичне значення.

Утім, юридичний процес вступу також запуститься дуже скоро – вже до кінця місяця.

24-25 березня в Брюсселі відбудеться саміт ЄС.

Напевно, на нього запросять українського президента – у разі, якщо бойові дії припиняться, то фізично, ні – тоді у форматі відеовключення. І незалежно від обраного формату, предметом розгляду стане українська заявка.

Докладніше - у матеріалі Сергія Сидоренка До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ.